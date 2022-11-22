Владимирские спортсмены стали победителями международного турнира по пауэрлифтингу

фото департамента физкультуры и спорта

Международный турнир по пауэрлифтингу «Содружество наций» проходил в Туле. В этом турнире приняли участие более 500 спортсменов из 13 дружественных стран. Из них 41 мастер спорта международного класса, 9 заслуженных мастеров спорта.

По итогам выступления наша сборная заняла первое командное место среди женщин в классическом троеборье, первое командное в жиме лёжа среди юниорок, а также завоевала награды в личных зачетах.

Среди юношей первое место занял Максим Авдонин. Среди девушек - "золото" в троеборье и "серебро" в жиме лежа у Майи Филимоновой. Среди юниоров второе место занял Иван Семенов, среди юниорок второе место в троеборье и второе место в жиме лежа у Елизаветы Печенкиной. Анна Артюхина заняла второе место в троеборье и первое место в жиме лёжа. Среди женщин - золотая медаль у Инны Филимоновой, третье место в троеборье и первое в жиме лежа у Светланы Дедюли.