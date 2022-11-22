В Александрове женщина-водитель не оплатила 96 штрафов ГИБДД

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, 29-летняя жительница Александрова систематически превышала скорость, нарушала правила расположения автомобиля на проезжей части и ездила на красный свет.

В результате у нее скопилось 96 неоплаченных штрафов на сумму 70 тысяч рублей. При этом сама должница оплачивать счета не собиралась. Тем не менее, судебные приставы выяснили, что у нее имеется автомобиль «Фольксваген Поло» 2016 года выпуска, и на него наложили запрет на регистрационные действия.

Кроме того, даме запретили выезд за пределы России. В итоге все это побудило ее оплатить всю сумму штрафов, что и было сделано. В результате исполнительное производство было окончено.