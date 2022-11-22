Глава администрации Судогодского района уходит со своего поста

фото с сайта администрации Судогодского района

Глава администрации Судогодского района Александр Смирнов покидает свой пост спустя семь лет работы.

Сейчас Александра Смирнова на рабочем месте нет, работники администрации его уход никак не комментируют и даже не подтверждают. Однако наши коллеги с "Зебра-ТВ" смогли дозвониться до Смирнова, который подтвердил им свой уход с должности. Причиной он называет состояние здоровья.

Совет народных депутатов уже рассмотрел его заявление и принял к сведению.

Не исключено, что уход Смирнова может быть связан с возбуждением уголовного дела о незаконных поборах с жителей частных домов платежей за содержание контейнерных площадок. Речь идет о муниципальном казенном предприятии города Судогда «Благоустройство», которое по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимало с населения плату за аренду площадок. Общая сумма оценивается в 4 миллиона рублей.