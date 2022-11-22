Во Владимирской области может появиться мультимодальный маршрут

фото департамента дорожного хозяйства Владимирской области

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области провел рабочее совещание с руководителями автономной некоммерческой организации «Единая Транспортная Дирекция» по вопросу организации мультимодального маршрута Москва – Суздаль.

Мультимодальная перевозка- это прямая перевозка пассажиров и багажа несколькими транспортными средствами с помощью одного оператора перевозок и «единого» билета. Платить за проезд нужно всего один раз за все путешествие. Путешествие становится более комфортным благодаря сокращению времени поездки, расстояния и количества пересадок.

Сейчас идет процесс подписания соглашения о сотрудничестве между Владимирской областью и АН «Единая транспортная дирекция». В случае включения в проект мультимодальная перевозка повысит пассажиропоток и транспортную доступность региона.