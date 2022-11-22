10 сельхозпредприятий производят 42 процента всего владимирского молока

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Десять самых крупных сельскохозяйственных предприятий Владимирской области производят 42 процента областного молока. Это АО Шихобалово, ЗАО им. Ленина, ООО Рождество, АО ПЗ Илькино, СПК Дмитриевы горы, СПК Гавриловское, ЗАО Невский, ЗАО Суворовское, АО им. Лакина, АО Леднево. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Производство сырого молока в регионе примерно вдвое превышает потребление владимирцами этого вида продукции. Владимирская область находится на шестом месте в ЦФО по объёмам производства молока и занимает второе место (после Рязанской области) в ЦФО по продуктивности стада.

Напомним, в этом году удалось преодолеть психологический барьер по производству молока. Если в 90-х годах прошлого века производили по 457 тысяч тонн, то на сей раз сельхозпредприятия должны получить 470 тысяч тонн.

-В день мы производим по 1200 тонн молока, что на 110 тонн больше, чем в прошлом году. Что касается надоев, то за девять месяцев они составили 6753 килограмма, динамика приличная — 9 процентов.Если нам удастся сохранить динамику, то продуктивность наших коров составит 8900 килограммов, - говорил Демидов на своей пресс-конференции.