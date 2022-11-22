В Гороховецком районе больная женщина не может получить бесплатные лекарства

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого района провело проверку по обращению местной жительницы.

Женщина пожаловалась на отсутствие лекарств, хотя ей диагностирован целый ряд заболеваний. Из-за этого препараты ей приходится покупать за свой счет.

Проведенная проверка подтвердила доводы местной жительницы, так что прокуратура обратилась в Гороховецкий районный суд, потребовав обязать департамент здравоохранения Владимирской области предоставить женщине требуемые препараты, а также возместить расходы на их покупку.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил и решение об обеспечении женщины лекарствами привел к немедленному исполнению.

Фактическое исполнение этого решения находится на контроле прокуратуры.