Во Владимирской области 300 водителей задержано в ноябре за нетрезвую езду

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели отдела полиции Петушинского района на днях возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, которого задержали на одной из улиц Петушков. Мужчина оказался пьян, что подтвердило медосвидетельствование.

При этом выяснилось, что автолюбителя уже наказывали в административном порядке за нетрезвую поездку, поэтому на этот раз он стал фигурантом уголовного дела.

Всего же, по сведениям регионального главка ГИБДД, на территории Владимирской области с начала ноября задержано более 300 нетрезвых водителей. В связи с этим рейды и сплошные проверки на территории региона, проводимые Госавтоинспекцией, будут продолжены.