Мэрия Владимира проводит интернет-опрос по формату новогодних праздников

фото с сайта городской администрации

Городская администрация, как и обещала, создала опрос для владимирцев, касающийся рождественской ярмарки на Соборной площади. Его опубликовали в официальной группе ВКонтакте.

В опросе 4 варианта ответа. Первый - устраивать ежедневную культурно-развлекательную программу, широкие гуляния, Рождественскую ярмарку.

Второй - провести новогоднюю Рождественскую ярмарку и бесплатные интерактивные программы для детей в парках и на Соборной площади, массовые широкие гуляния не проводить.

Третий - оставить только бесплатные интерактивные программы для детей в парках и на Соборной площади, Рождественскую ярмарку и массовые гуляния не проводить.

Четвертый - ничего не проводить.

Пока лидирует второй вариант - без широких массовых гуляний, но с Рождественской ярмаркой. За этот вариант проголосовало 56 процентов жителей. На втором месте - третий вариант (отсутствие ярмарки и массовых гуляний). За него свой голос пока отдали 25 процентов владимирцев.