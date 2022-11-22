Две деревни из Александровского района выиграли в конкурсе "Самая мобильная деревня"

Фото с сайта pexels.com. Автор - Marina Solis.

Во Владимирской области в очередной раз прошел конкурс «Самая мобильная деревня». Выиграть его было несложно - нужно лишь, чтобы в населенном пункте было больше всего абонентов компании "Энергосбыт Волга" в период с 1 сентября по 31 октября.

В итоге компания назвала четырех победителей. В категории «Крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тысяч человек)» выиграл поселок Мелехово Ковровского района. В категории «Большие сельские поселения (численность населения от 1 тысячи до 5 тысяч человек)» самым мобильным оказалось село Ковардицы Муромского района. А больше всего мобильности оказалось в Александровском районе, где в категории «Средние сельские поселения (численность населения от 200 человек до 1 тысячи человек)» лучшей стала деревня Вески, а в категории «Малые сельские поселения (численность населения менее 200 человек)» - деревня Марино.

Эти деревни в награду получат комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом. Установить их можно по желанию в самых разных местах (но оно должно быть общественным).