Во Владимирской области с начала года изъято 300 фальшивых купюр

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 16 ноября в Киржачском районе в кассовом центре были обнаружены две поддельные купюры достоинством в 5000 и в 1000 рублей. Информацию об этом банкиры передали в полицию.

В тот же день тысячная фальшивка была обнаружена в Муромском районе, где ее также привезли в кассовый центр из магазина. Затем в Суздальском районе нашли поддельную купюру в 5000 рублей, которой кто-то расплатился на автозаправке.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследования продолжаются. Вместе с тем, в областном главке полиции уточнили, что в течение года из оборота во Владимирской области изъято 300 поддельных купюр. Чаще всего речь идет о банкнотах в 5000, 2000 и 1000 рублей. Однако среди фальшивок имеются и 500-рублевые купюры и даже монеты достоинством в 10 рублей.

В связи с этим в полиции напоминают, что при обнаружении фальшивых денег следует немедленно обращаться в полицию. Попытка их умышленного сбыта является преступлением.