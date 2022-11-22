Владимирских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за возможного ледяного дождя

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Синоптики и МЧС обещают 22 ноября крайне плохую погоду. Снегопад должен сменить дождь, причем ледяной. А это может крайне негативно сказаться на линиях электропередач. Не удивительно, что энергетиков «Владимирэнерго» перевели в режим повышенной готовности.

Как сообщили в компании, весь оперативно-ремонтный персонал мобилизовали, отменив все плановые работы. На случай ЧП самого разного уровня готовы выехать на место 95 бригад, в которых работают 337 человек и 152 единицы техники.

«Все бригады укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 3,78 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона», сообщили во владимирском филиале "Владимирэнерго".