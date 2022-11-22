В Кольчугино молодой человек собирал данные о чужих банковских картах

. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Кольчугинского района на днях завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Обвиняемым по делу проходит 20-летний местный житель.

По версии следствия, год назад парень познакомился через мессенджер с неким человеком, который предложил ему «легкие деньги». Кольчугинец должен был через известный сайт интернет-объявлений созваниваться с продавцами, под видом покупателя получать данные об их банковских картах и затем передавать своему куратору. Затем с банковских карт происходили незаконные списания денег.

За эту работу молодому человеку было обещано до 75 процентов от общей суммы «заработка». В результате за год он получил около 13 тысяч рублей, но был задержан полицейскими. В ходе следствия весь ущерб был возмещен.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.