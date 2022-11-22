Администрация города Владимира пошла с полицейскими в рейд по "наливайкам"

Фото с сайта администрации города Владимира.

Вечером и ночью 21 ноября чиновники администрации города и полицейские отправились в рейд по "наливайкам". Поводом для этого стали многочисленные жалобы владимирцев на то, что эти заведения не дают спокойно жить жителям домов, в которым они находятся. Там постоянно шумят, дерутся и устраивают скандалы. Помимо этого, некоторые продавцы работают на "вынос", что запрещено правилами.

Участники рейда прошли по всем районам города, проверив алкоточки на улицах Добросельской, Лескова, Егорова, Ново-Ямской, Большой Московской, Тракторной, Северной, Белоконской, на Красносельском проезде, проспекте Ленина и в других местах.

По результатам рейда составлено пять административных протоколов. Владельцы "наливаек" заплатили пять штрафов на нарушение правил торговли и общественного порядка. Напомним, что штрафы за нарушение торговли спиртным в зависимости от категории штрафуемых варьируются от 20 до 300 тысяч рублей. При этом зачастую также происходит конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.