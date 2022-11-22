Во Владимире 110 дольщиков получили ключи от квартир

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Строительство одного из многоквартирных домов по улице Всесвятской города Владимира велось компанией«Дельта М» с привлечением денежных средств 110 дольщиков больше пяти лет.

Первоначальные сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно продлевались, в связи с чем прокуратура области поставила дом на контроль. Было внесено 3 представления, руководители компании привлекались к административной ответственности.

По требованию прокуратуры города застройщиком было ускорено проведение строительно-монтажных работ, а также устранение недостатков.

Разрешением, выданным Управлением архитектуры и строительства администрации города, многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию, новосёлы получили ключи от долгожданных квартир.