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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:37

В Судогодском районе хоккейную коробку могут не построить в срок

Прокуратура держит строительство на контроле
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы "Судогодский. Наш!" ВКонтакте

фото из группы "Судогодский. Наш!" ВКонтакте

Прокуратура Судогодского района проверила, как идет строительства хоккейной коробки в поселке Воровского.

Было установлено, что управление архитектуры и строительство заключило контракт на строительство объекта с компанией "Транком Строй" 22 августа. Сумма контракта составила более 51 миллиона рублей. Работы должны завершиться 10 декабря.

Однако не все строительно-монтажные работы выполняются согласно графику. Есть риск неисполнения в срок условий муниципального контракта.

Прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения закона директору компании и начальнику «Управления архитектуры и строительства».

Строительство объекта контролируется прокуратурой Судогодского района.