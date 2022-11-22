В Судогодском районе хоккейную коробку могут не построить в срок

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Прокуратура Судогодского района проверила, как идет строительства хоккейной коробки в поселке Воровского.

Было установлено, что управление архитектуры и строительство заключило контракт на строительство объекта с компанией "Транком Строй" 22 августа. Сумма контракта составила более 51 миллиона рублей. Работы должны завершиться 10 декабря.

Однако не все строительно-монтажные работы выполняются согласно графику. Есть риск неисполнения в срок условий муниципального контракта.

Прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения закона директору компании и начальнику «Управления архитектуры и строительства».

Строительство объекта контролируется прокуратурой Судогодского района.