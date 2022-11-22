Во Владимире троллейбус №10 врезался в ограду у остановки «Всполье»

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Как сообщили очевидцы, около 15.30 троллейбус, следовавший по маршруту №10, буквально перед подъездом к остановке «Всполье» вынужден был резко сманеврировать из-за «Газели», выехавшей со второстепенной дороги. В результате троллейбус выехал за пределы проезжей части и ударился в придорожное ограждение.

В администрации города Владимира уточнили, что водитель вынужден был совершить такой маневр, дабы предотвратить серьезных последствий ДТП. В результате удара пострадала одна из пассажирок, которую доставили в Больницу скорой помощи Владимира. Вечером 21 ноября официальный представитель горадминистрации Александр Карпилович уточнил, что травмы у пострадавшей оказались не сильными, после оказания необходимой медпомощи врачи отпустили женщину домой.

Что касается троллейбуса, то его на буксире отвезли в депо. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.