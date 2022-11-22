Во Владимирской области 22 ноября коронавирус подтвержден у 25 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 ноября лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 4 заболевших во Владимире и Ковровском районе, по 3 - в Петушинском и Киржачском районах, по 2 - в Юрьев-Польском, Камешковском, Гороховецком районах и Радужном, по 1 заболевшему в Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177399 случаев заболевания (49277 сл. в г. Владимире, 19183 сл. в Муромском, 20952 сл. в Ковровском, 6315 сл. в Петушинском, 8581 сл. в Кольчугинском, 10892 сл. в Александровском, 7199 сл. в Юрьев-Польском, 15703 сл. в Гусь-Хрустальном, 1729 сл. в Судогодском, 3557 сл. в Собинском, 1936 сл. в г. Радужный, 5778 сл. в Киржачском, 4032 сл. в Камешковском, 3265 сл. в Гороховецком, 4539 сл. в Меленковском, 6001 сл. в Вязниковском, 6166 сл. в Суздальском, 2294 сл. в Селивановском).