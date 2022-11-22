Во Владимирской области построят еще один реабилитационный центр для детей, перенесших рак

фото фонда "Шередарь"

Благотворительный фонд "Шередарь" отмечает своё десятилетие. Сегодня «Шередарь» – первая в России некоммерческая организация, которая занимается психосоциальной реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания, и их семей.

За 10 лет фонд провел 36 реабилитационных программ для детей и подростков. В поддержке нуждаются и семьи переболевших ребят, поэтому для них организуются дополнительные смены. Ежегодно «Шередарь» приглашает на специальные программы по профилактике выгорания и врачей-онкологов.

В планах - строительство ещё одного реабилитационного центра — по соседству с первым, который фонд планирует реализовать при поддержке общества и благотворителей. Центр будет рассчитан на 60 детей и столько же воспитателей и волонтеров.

В живописном месте рядом с речкой «Шередарь» вырастут шесть отрядных домиков, кафе и многофункциональный центр для проведения мастер-классов и мероприятий, а также медицинский комплекс и дом волонтеров, спортивные и игровые площадки. Центр будет круглогодичным и, что важно, бесплатным для его гостей. Проект полностью благотворительный.

Новые планы – не помеха уже налаженной работе. Очередная реабилитационная смена стартует в «Шередаре» 30 ноября.