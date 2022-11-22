Школы и детсады Владимира включили в реестр "Всероссийская книга почета"

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15 образовательных организаций города Владимира вошли в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2022 года. Она ежегодно формируется с 2013 года. В реестр включаются лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели России, которые активно участвуют в социально-экономическом развитии городов и регионов.

В реестр 2022 года вошли лицей №14, гимназия №23, Промышленно-коммерческий лицей, школы №№ 29 и 36, станция юных натуралистов «Патриарший сад», детские сады №№ 7, 13, 45, 48, 62, 66, 68, 101, 112.

С полным списком организаций, включённых в Книгу Почёта, можно ознакомиться на сайте.