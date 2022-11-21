В Гороховецком районе полностью сгорел деревенский жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.51 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем частном жилом доме в деревне Рождествено на улице Школьная, 11.

На место ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда дом горел по всей площади, пламя угрожало перекинуться на соседние дома и строения. Позже выяснилось, что вызов оказался поздним.

В результате пожарным удалось отстоять соседние строения и ликвидировать пламя на площади 50 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.