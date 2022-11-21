В Радужном женщину незаконно уволили из научной организации

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы на днях взыскали с местного предприятия 70 тысяч рублей в пользу одной из его работниц.

Все началось с того, что женщину, занимавшую должность специалиста в области научно-исследовательских разработок, сократили. При этом ей предложили ряд вакансий, на одну из которых она письменно согласилась.

Однако начальство неожиданно отказало ей в переводе на эту вакансию, в связи с чем сотруднице пришлось обращаться в суд. Суд признал, что увольнение было незаконным и восстановил женщину в должности, а также взыскал с работодателя 55 тысяч рублей в счет оплаты вынужденного прогула, а также 15 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

Судебные приставы направили руководству предприятия уведомление о возбуждении исполнительного производства, и вскоре решение суда было исполнено. В связи с этим исполнительное производство было окончено.