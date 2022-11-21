Во Владимире вынесли приговор экс-руководителю управляющей компании за хищение миллиона рублей

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Во Владимире бывшего руководителя управляющей компании признали виновным в присвоении денег.

Следствие и суд установили, что с августа 2017 года по апрель 2019 года руководитель управляющей компании заключил с самим собой, как индивидуальным предпринимателем, договор на обслуживание жилого фонда.

При этом часть работ выполняла возглавляемая им управляющая организация. Вот только деньги получала не "управляшка", а индивидуальный предприниматель, то есть руководитель УК. Таким образом, он получил около 1 миллиона рублей, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, лишил права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по управлению и обслуживанию жилого фонда на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, судом удовлетворен иск управляющей компании на сумму более 800 тысяч рублей; также до погашения задолженности не будет снят арест на имущество осужденного.