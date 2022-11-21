В Собинском районе мошенница обманом забрала деньги у продавца магазина

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале ноября в полицию Собинского района обратилась продавщица местного магазина, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы.

По словам девушки, дама выбирала товар, и передала в качестве оплаты купюру в 5000 рублей и получила сдачу в 4000. После этого она начала отвлекать продавца разговорами, а затем по надуманному предлогу вернула товар и получила назад свои деньги.

После этого женщина ушла из магазина, а девушка-продавец поняла, что осталась без наличных.

Полицейские передали информацию всем постам и нарядам, и вскоре такси, на котором ехала подозреваемая, остановили сотрудники ГИБДД. Ей оказалась 55-летняя жительница Московской области, которая призналась в мошенничестве. Деньги у нее изъяли и вернули в магазин.

Как выяснили стражи порядка, задержанная дама раньше уже была судима за совершение похожего преступления. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается. Женщину проверяют на причастность к совершению других похожих преступлений.