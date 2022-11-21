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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:32

Во Владимире до конца года смонтируют мост на Рпенском проезде

Работа по строительству магистрали продолжается
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в настоящее время завершились работы по переустройству трубопровода теплоснабжения комбината «Тепличный».

Сейчас специалисты монтируют на будущем Рпенском проезде ливневую канализацию, устраивают асфальтобетонное покрытие и завершают монтаж металлических балок между второй и третьей опорами пролетного строения моста.

Если все пойдет по плану, подрядчики смонтируют весь металлически пролет, а затем опустят мост на постоянные опоры. Планируется, что это будет сделано до конца текущего года.

В 2023 году запланировано армирование и бетонирование собственно проезжей части моста.