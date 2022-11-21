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НовостиСпорт21 ноября 2022 12:24

В Муроме пройдет международный турнир по кёрлингу

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Муром уже во второй раз становится местом проведения международного турнира по кёрлингу. В 2021 году в Ледовом дворце «Кристалл» уже проходили международные соревнования по кёрлингу «WCT MUROM CLASSIC 2021». В прошлом году там сразились 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России.

В этом году соревнования соберут 16 команд из разных стран. В спортивном мероприятии примут участие сильнейшие спортсменки, среди которых призёры чемпионатов мира и Европы, участницы Олимпийских игр.

Россию на турнире будут представлять несколько национальных команд, сборные Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Владимирской и Самарской областей. Также в Муроме выступит интернациональная команда Россия/Беларусь.

Откроются соревнования 23 ноября.