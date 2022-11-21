В Александрове на пожаре в жилом доме эвакуированы семь человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.47 сигнал о пожаре в многоквартирном доме №7 по улице Ческа Липа поступил на пульт диспетчеров пожарной охраны. К месту возгорания направили 14 сотрудников МЧС на пяти машинах.

Когда первые расчеты прибыли на место, из окна пятого этажа валил дым. Из дома были эвакуированы семь человек.

Звено газодымозащитников обнаружило, что возгорание произошло на кухне одной из квартир. Пламя быстро локализовали и ликвидировали, общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сгорели вещи, мебель и внутренняя отделка кухни. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.