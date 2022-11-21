Через Александров 31 декабря будут курсировать дополнительные поезда

Фото: Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Северная железная дорога, 31 декабря назначен дополнительный поезд №207\208 из Ярославля в Москву и обратно.

Из Ярославля он отправляется в 00.35, делает остановку на станции Александров в 03.00, а в Москву прибывает в 04.40. Из столицы поезд выезжает в 00.55, останавливается в Александрове в 02.42, а прибывает в Ярославль в 04.50.

Кроме Александрова, остановки будут сделаны в Ростове Ярославском и в Сергиевом Посаде. Продажа билетов уже открыта.