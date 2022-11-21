В Петушинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 19 ноября в 10.40 на 2 километре трассе М-7 «Волга» - Вольгинский - Перново» 45-летний водитель легковой машины «Рено Сандеро» не справился с управлением, в результате чего легковушка оказалась на встречной полосе.

В тот момент навстречу ехал грузовик «МАЗ» под управлением 54-летнего водителя. После столкновение «Рено» выехал в правый по ходу движения кювет.

В результате травмы получил водитель легковушки, а также его 6-летний пассажир. К счастью, оба пострадавших отделались небольшими травмами, и после оказания помощи врачи отпустили обоих домой.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.