Прокуратура взяла на контроль строительство ФАПа в Судогодском районе

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Прокуратура Судогодского района проверила, как идет строительство ФАПа в селе Ликино.

Установлено, что 15 сентября между Судогодской городской центральной районной больницей имени Поспелова и ООО «НАНО-СИСТЕМЫ» заключен государственный контракт на поставку и монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Ликино. Согласно условиям контракта, в течение 3 рабочих дней с момента его заключения заказчик обязан передать поставщику площадку под монтаж. Однако больница передала площадку лишь спустя больше месяца - 19 октября.

В соответствии с информацией, размещенной в реестре контрактов в ЕИС, дата окончания исполнения контракта установлена 29 ноября. Вместе с тем на 11 ноября работы по монтажу фельдшерско-акушерского пункта не были начаты.

По результатам проверки прокурором главному врачу больницы внесено представление, подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков исполнения контракта.

Монтаж и ввод в эксплуатацию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Ликино взято прокуратурой Судогодского района на контроль.