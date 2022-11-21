Владимирцев спросят, нужна ли рождественская ярмарка на Соборной площади

фото с сайта городской администрации

21 ноября, новый глава города Владимира Дмитрий Наумов провел свою первую общегородскую планерку в мэрии.

Среди прочих вопросов, обговаривался формат предстоящих новогодних и рождественских праздников. Новогоднее оформление города Владимира уже началось и завершится в первых числах декабря, но никаких дополнительных средств на иллюминацию и прочие излишества мэрия тратить не планирует. Детские елки и программы для владимирцев старшего возраста в городских учреждениях культуры обязательно состоятся.

По поводу Рождественской ярмарки в ареале Соборной площади - разговор отдельный. Как сказал глава, добрые традиции надо сохранять, а ярмарка привлекает горожан и туристов, объективно поддерживая малый бизнес. Но сколько людей, столько и мнений, некоторые считают, что сейчас не до веселья. Поэтому Дмитрий Наумов предложил провести опрос среди владимирцев, уместно ли поводить широкую Рождественскую ярмарку в этом году. Новый мэр обещает прислушается к большинству жителей.

В каком формате и где пройдет опрос владимирцев, пока обсуждается. Скорее всего, его разместят на официальном сайте городской администрации или в группе ВКонтакте.