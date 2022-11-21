Новый мэр Владимира на первой планерке оценил качество зимней уборки улиц

фото с сайта городской администрации

21 ноября новый глава города Владимира Дмитрий Наумов провел свою первую общегородскую планерку в мэрии.

В числе приоритетов - зимняя уборка. Дмитрий Наумов заметил, что ближайшее время покажет, кто во Владимире подготовился к зимнему сезону по-честному, а кто - только на словах. Объемы фактической уборки будут проверять не по бумажным отчетам, а с приложением подтверждающих материалов - начиная с фотографий от жителей до критических публикаций в СМИ.

С пятницы по воскресенье Дмитрий Наумов объезжал город и смотрел, насколько оперативно чистят дороги от снега. Мэрия передает, что "вопросы к расчистке внутриквартальных дорог и дворов - имеются, но говорить, что улицы не убирали, и весь город стоял в пробках, было бы преувеличением".

Владимирцы с таким утверждением категорически не согласны. Весь вечер пятницы они выкладывали фотографии и сообщения о том, что город намертво стоит в пробках, а уборочной техники не видно.