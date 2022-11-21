В Суздале откроется выставка скульптора, создавшего гайдаевскую машину времени

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24 ноября в Музейном комплексе «Кремль» в Суздале откроется выставка «Вячеслав Почечуев. Древо жизни», приуроченная к 85-летию известного скульптора, создавшего более тысячи работ из древесины.

Свои скульптуры, независимо от сюжета, ласково называл «деревяшками». В молодые годы Почечуев был вполне успешным карикатуристом, работал художником-декоратором в Ленкоме, создал декорации для фильма Птушко «Руслан и Людмила», изобрел «Машину времени» для популярной кинокомедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Бросив все, он уехал на Камчатку, работал геологом, сейсмологом и именно там открыл в себе талант скульптора, выбрав любимый материал – каменную березу. В его скульптуре – виртуозность обработки дерева в сочетании с философским содержанием композиции, в карикатуре – точность рисунка в передаче комического или гротескного эффекта сюжета. Более двадцати лет он жил и работал в деревне Сергеево на Владимирской земле.

Настоящая известность пришла к мастеру после смерти. Вдова художника Наталья Киселева передала его работы в музеи Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Александрова, издала каталоги и книгу «Ключ от Берендеева царства», посвященную жизни и творчеству автора.

На выставке будут представлены 39 скульптурных композиций из собрания музея. Комментарии, стихи и электронные копии карикатур Почечуева позволят проникнуть в суть авторского кредо и разгадать сюжетные линии и скрытые смыслы его произведений.

Выставка продлится до 12 февраля 2023 года.