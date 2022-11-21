В Киржачском районе на сельхозземле обнаружена свалка строительных отходов

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановскйо областям, в ходе проведенной совместно с Природоохранной прокуратурой Владимирской области проверки было установлено, что участок земли сельскохозяйственного назначения зарос сорняками, кустарниками и деревьями.

Однако этим дело не ограничилось — на сельхозземле проверяющие обнаружили свалку строительных отходов на площади около 36 квадратных метров. Владельцем этого участка является местная организация.

По итогам проверки на директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого он был оштрафован на 50 тысяч рублей. 18 ноября штраф был полностью оплачен.