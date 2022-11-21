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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 7:34

В Гусь-Хрустальном произошел пожар в производственном здании

ЧП случилось ночью 21 ноября в поселке Лесной на улице Набережная, 117
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.50 диспетчерам Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании на деревообрабатывающем производстве в поселке Лесной, являющемся частью города.

На место происшествия были направлены 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда внутри ангара для прессовки пеллетов наблюдался дым. Одно звено газодымозащитников направилось на разведку и тушение, и вскоре локализовало и ликвидировало возгорание на площади 200 квадратных метров, не дав огню разойтись по всей площади здания.

В результате сгорела часть утеплителей металлических панелей стен и кровли. Никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.