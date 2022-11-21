Пенсионерка из Гусь-Хрустального отдала жуликам 132 тысячи рублей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 74-летней жительнице Гусь-Хрустального на днях позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что ее внучка по своей вине попала в дорожно-транспортное происшествие, и теперь, чтобы не возбуждать уголовное дело, требуется передать 132 тысячи рублей.

Пожилая женщина передала наличные прибывшему курьеру, и только после этого позвонила родным, которые объяснили ей, что в ДТП никто не попадал. Тогда пенсионерка обратилась в полицию, и через некоторое время оперативникам удалось вычислить подозреваемого, оказавшегося 24-летним жителем Ижевска. После задержания молодого человека доставили во Владимирскую область, где он признался в совершении преступления и объяснил, что наличные перевел неизвестным, которые предложили ему таким способом заработать денег.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Курьера на время следствия отправили за решетку.

Вместе с тем, только с начала ноября в полицию региона поступило уже 80 сообщений о подобного рода мошенничествах. К сожалению, несмотря на все предупреждения, люди по-прежнему продолжают расставаться с деньгами. В полиции еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя отдавать деньги незнакомцам. В случае рассказов о якобы совершенном родственником ДТП или в прочих подобных ситуациях, сперва следует позвонить родным и узнать, действительно попал ли ваш близкий в беду. Также никогда не следует верить «сотрудникам банков» и переводить средства на неизвестные счета.