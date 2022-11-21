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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:35

С 21 ноября к своим обязанностям приступит новый глава Владимира Дмитрий Наумов

Он уже попрощался с жителями Гороховецкого района
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Дмитрий Наумов

Дмитрий Наумов

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С сегодняшнего дня, 21 ноября, к своим обязанностям приступит новый мэр областного центра Дмитрий Наумов, хотя депутаты горсовета выбрали его еще на прошлой неделе, 16 ноября.

В своем телеграм-канале он отметил, что его команда "каждый день делала все, чтобы Гороховецкий район развивался. Это была работа на результат. Основное внимание мы сосредоточили на решении проблем гороховчан: на ремонте дорог, модернизации водопроводной сети, благоустройстве города и района, занимались приведением в порядок образовательных и спортивных учреждений, поиске инвесторов и т.д. Выражаю искреннюю надежду, что Гороховецкий район продолжит свое движение в направлении активного развития".

Большая работа предстоит у Дмитрия Наумова и во Владимире. Жители областного центра недовольны уборкой ЦУГДа. Прошедший в конце прошлой недели снегопад парализовал движение на дорогах. А обещанной техники владимирцы не увидели, что неудивительно. Как выяснила прокуратура, треть оборудования просто сломана.

Есть нарекания и к общественному транспорту, который продолжает ходить как попало, заставляя владимирцев мерзнуть на остановках по 40 минут.