Во Владимирской области зарегистрирован 21 новый случай коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с шестью заболевшими, на втором месте Гусь-Хрустальный район с тремя случаями. На третьем месте Муромский и Судогодский районы, в которых выявлено по два случая заражения.

В Ковровском, Кольчугинском, Собинском, Гороховецком, Суздальском, Селивановском, Вязниковском районах и в Радужном подтверждено по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 177374 случая заражения коронавирусом.