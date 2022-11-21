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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 6:24

Неисправность дымохода привела к пожару дома в Собинском районе

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы Собинские вести МЧС

фото из группы Собинские вести МЧС

В половине шестого вечера 20 ноября поступило сообщение о пожаре. Загорелся деревянный одноэтажный жилой дом в деревне Степаньково Собинского района. Горение обнаружил хозяин, который вовремя успел выйти на улицу и позвонить в пожарную охрану.

К моменту прибытия пожарных, горение происходило внутри дома, шёл густой дым. Сформировав звено ГДЗС, пожарные приступили к поиску очага пожара. Из-за большой концентрации в доме едкого дыма, видимость была практически нулевой. Через несколько минут горение было ликвидировано без дальнейшего распространения. Горело чердачное перекрытие, сообщили в группе Собинские вести МЧС ВКонтакте.

Причиной возгорания послужила неисправность дымохода отопительной печи, однако в действиях собственника дома имеются нарушения, а именно: в доме установлена самодельная металлическая отопительная печь, что является нарушением правил противопожарного режима. За данные нарушения собственник будет привлечён к административной ответственности.