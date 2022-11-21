На территории Владимирской области ожидаются ледяной дождь и гололедица

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 ноября на территории региона прогнозируется температура воздуха от -3 до 8 градусов по Цельсию. На дорогах ожидается гололедица, а ветер будет дуть с востока со скоростью 16 метров в секунду.

В ночь на 22 ноября температура составит также от - 3 до - 8 градусов, при этом пойдет небольшой снег. Днем снег станет немного сильнее, ветер продолжит дуть с востока со скоростью 4-9 метров в секунду, а воздух несколько прогреется и его температура установится в пределах от -5 до 0 градусов. Гололедица на дорогах сохранится.

В ночь на 23 ноября ночью температура останется такой же, как и днем, но снег будет идти сильный. Днем воздух прогреется в пределах от 4 до +1 градуса, а ветер подует также с востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Возможен ледяной дождь.

На дорогах региона по-прежнему будет гололедица, так что водителям и пешеходам следует быть внимательнее и осторожнее.