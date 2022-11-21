Девять мобилизованных из Владимирской области представили к государственным наградам

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

В минувшие выходные глава региона Александр Авдеев с рабочей поездкой посетил ЛНР. Там он встретился с бойцами 344 и 346-го полков.

- В целом полки держатся достойно. По информации командиров, порядка 9 бойцов представлены к государственным наградам за успешное выполнение боевых задач на передовой. Парни шлют привет родным и близким, просят, чтобы не переживали, передают, что верят в победу и делают всё, чтобы её приблизить, - написал на своей странице Александр Авдеев.

Кроме того, глава региона посетил госпиталь, где помогают медики из Мурома. У бойцов легкие ранения либо временные неполадки со здоровьем.

К слову, в помощь бойцам привезли 4 современных антидрона, которые выводят из строя дроны противника на расстоянии 500–3000 м. Подарили технику предприниматели, в том числе Александр Березкин с семьёй и Алексей Андреев.