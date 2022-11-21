Александр Авдеев посетил госпиталь в ЛНР

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Глава региона в эти выходные побывал с рабочей поездкой в ЛНР, где лично встретился с бойцами и командирами 344-го и 346-го полков, в том числе посетил местный госпиталь.

По словам губернатора, в 346 полку всё организовано хорошо, в 344-м ещё предстоит наладить схему доставки. В целом областная помощь поступает, задержки случаются, но серьёзных перебоев нет. Кому смогли, передали адресные посылки, оставшиеся лежат и ждут, когда мужчины вернутся с боевого задания.

- Встретился с группой солдат 346-го полка, которые в начале ноября покинул свои позиции. Их было 130 человек, 100 уже вернулись в строй на третью линию обороны. Поообщался с оставшимися. Понемногу отходят от стресса, испытанного в бою, понимают, что более тысячи их однополчан сражаются в таких же непростых условиях. Уверен, они тоже смогут адаптироваться. Некоторым нужна психологическая и медицинская помощь. Встретился с руководством медслужбы, постараемся в течение недели решить вопрос, - сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале.