Жительница Владимира украла в супермаркете сумку из камеры хранения

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 41-летней жительницы города Владимира. Ее обвиняют в краже.

Установлено, что в сентябре текущего года обвиняемая, находясь в супермаркете города Гусь – Хрустальный, обратила внимание, что в одной из ячеек камеры хранения вещей посетителей находится дамская сумка. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, женщина открыла ячейку, похитила сумку и скрылась. Обнаружив пропажу, владелица обратилась в полицию, сообщают в областном УМВД.

Злоумышленница была задержана на следующий день и призналась в содеянном. Похищенная дамская сумка и мобильный телефон были изъяты и возвращены заявительнице.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.