Женщина из Владимирской области добровольно отправилась на СВО в медбатальон

.

Телеграм-канал администрации Владимирской области опубликовал видео из прифронтовой зоны СВО. На нем три женщины из одного из медбатальонов пьют чай с покровскими пряниками. Но это не единственное упоминание Владимирской области в ходе 40-секундного ролика.

В ходе общения с военкором одна из женщин признается, что она родом из Владимирской области, конкретно из Мурома, и приехала на СВО добровольно.

"Дети у меня тоже военные, и я приехала сюда исполнять свой гражданский долг. Хочу, чтобы доля материнского сердца была здесь с нашими солдатами", сообщила женщина