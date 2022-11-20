Ковровские спасатели нашли в гараже погибшего мужчину

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Сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков рассказал о трагическом случае на дежурстве.

19 ноября в поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что мужчина ушел в гараж, закрылся и не отзывается. Дежурная смена спасателей оперативно выдвинулась к месту вызова.

- По прибытию нас встретил сын мужчины, который закрылся в гараже. Молодой человек пояснил, что мужчина ушел в гараж днем ранее. Сейчас не отзывается. Гараж закрыт изнутри. При помощи лома и бензореза спасатели открыли ворота гаража. Внутри было обнаружено тело мужчины, без признаков жизни. При этом машина была заглушена, - рассказал Михаил Быков.