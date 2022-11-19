В Александрове онкобольная потратила больше полумиллиона на положенные ей лекарства

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Александровской городской прокуратурой по обращению местной жительницы проведена проверка по предоставлению льготного лекарства.

Установлено, что заявительница, страдающая онкологическим заболеванием, является инвалидом 1 группы. По жизненным показаниям ей назначен приём дорогостоящего лекарственного препарата. Однако департамент здравоохранения не закупил для нее препарат. Женщина была вынуждена неоднократно приобретать его самостоятельно, затратив более полумиллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором в Александровский городской суд направлено исковое заявление о возложении на департамент здравоохранения региона и Александровскую районную больницу обязанности по бесплатному обеспечению пациентки лекарственным препаратом на период нуждаемости и компенсации расходов за самостоятельное приобретение лекарства. Требования прокурора судом удовлетворены.

Женщина обеспечена необходимым лекарственным препаратом в полном объеме, затраченные денежные средства ей возмещены.