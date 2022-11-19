В Вязниках спасатели вытащили из Клязьмы женщину, провалившуюся под лед

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

19 ноября в 11.20 в Вязниках в районе улицы Пушкинская в старице реки Клязьмы провалилась под лёд женщина.

На место практически сразу прибыли два сотрудника местного участка ГИМС города Вязники — старший госинспектор Сергей Федунов и госинспектор Сергей Яцков, которые на момент сообщения о происшествии патрулировали окрестности на машине.

Как выяснилось позже, 52-летняя женщина вместе с дочерью гуляли с собакой по полю около старицы реки Клязьма. Собака убежала в сторону реки, женщина побежала за ней. Река была запорошена снегом, она не увидела границу берега и провалилась по пояс под лёд. Дочь вызвала спасателей, а мама в это время попыталась добраться кустов, которые были рядом и ухватилась за них.

Прибывшие сотрудники ГИМС проложили по хрупкому льду дорожку из веток кустарников, по которой они добрались до женщины и помогли ей этим же путём выбраться на берег. После этого женщину доставили в больницу, где врач осмотрел её. В настоящее время женщина находится дома. Опасности для её жизни и здоровья нет.