Корпус начальной школы №15 в Гусь-Хрустальном строят с отставанием от графика

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17 ноября губернатор Владимирской области совершил рабочую поездку в Гусь-Хрустальный. Цель была проинспектировать ход работ на двух объектах. Напомним, сейчас в районном центре идет модернизация местной сети теплоснабжения и строительство новой школы.

И на втором объекте уже есь небольшие проблемы - отставание в графике на полтора месяца. Авдеев встретился с подрядчиком и на месте решал оперативные вопросы с закупкой материалов, уточнением сроков. На текущий момент строители сделали бетонное основание, идёт монтаж армирующего каркаса под фундаментную плиту.

«Главная задача – преодолеть отставание по срокам работ. Проговорили с подрядчиком, договорились о наращивании мощностей, увеличении работающих на площадке строителей, о работе их в две смены. Решили, что будут максимально закуплены и доставлены материалы, средства на это есть в бюджете этого года. Подрядчик свою задачу понимает, уверен, что войдем в ритм и объект будет выстроен в положенное время», – отметил губернатор.