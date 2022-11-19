Глава Покрова Олег Котров временно отстранен от должности из-за уголовного дела

Фото с личной страницы Олега Котрова в ВК.

Октябрьский районный суд города Владимира 18 ноября 2022 года рассмотрел ходатайство следователей УМВД России по Владимирской области о временном отстранении от должности главы администрации города Покрова Олега Котрова, обвиняемого в совершении двух преступлений.

Напомним, вчера стало известно, что Олега Котрова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации земельных участков. По версии следствия, из-за этого бюджету города Покров был нанесен ущерб в размере 4 900 000 рублей.

Сторона защиты возражали против отстранения от должности Котрова. Однако суд удовлетворил ходатайство полиции. Таким образом, глава администрации города Покрова временно отстранен от занимаемой должности. Кто пока замещать его должность, не известно.