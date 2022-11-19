К 1 декабря в Коврове установят 46 новогодних ёлок

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вслед за Владимиром Ковров тоже начал готовится к Новому году. В городе украшаются места отдыха, улицы и здания, в парках и скверах скоро приступят к установке новогодних ёлок.

Всего в Коврове утверждено более 40 мест установки новогодних елей. Среди них будут как живые деревья, так и искусственные. Украшать город начинают уже сейчас, а к концу ноября все должно быть закончено: елки наряжены, гирлянды развешаны, фасады предприятий, окна и витрины магазинов украшены. В общей сложности в городе появится 46 новогодних красавиц, из них 11 установят муниципальные предприятия и организации.

Среди мест, где будут стоять елки, значатся - площадка перед Первомайским рынком и на площади Свободы, площадь 200-летия и Сквер оружейников, Сенная площадь, точка около ледового дворца «Ковровец», места перед домами культуры и не только. Все елки будут те же, что и в прошлые годы, покупать новые не планируют. Праздничное украшение города должны завершить до 1 декабря, простоит оно до 15 января.