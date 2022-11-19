Во Владимирской области 19 ноября 2022 года коронавирусом заболели 27 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 10 сл. в г.Владимире, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Муромском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177330 случаев заболевания (49260 сл. в г. Владимире, 19178 сл. в Муромском, 20945 сл. в Ковровском, 6311 сл. в Петушинском, 8580 сл. в Кольчугинском, 10889 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15697 сл. в Гусь-Хрустальном, 1727 сл. в Судогодском, 3556 сл. в Собинском, 1932 сл. в г. Радужный, 5774 сл. в Киржачском, 4029 сл. в Камешковском, 3262 сл. в Гороховецком, 4538 сл. в Меленковском, 5999 сл. в Вязниковском, 6164 сл. в Суздальском, 2292 сл. в Селивановском).